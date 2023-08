Mahoor Kaffashian: iraniana, refugiada da guerra da Ucrânia, muçulmana, uma das jovens que falou ao Papa e que está à espera do SEF

Não gosta da palavra refugiado, do peso que tem e das conclusões tiram ao ouvi-la. Mahoor Kaffashian, tem 25 anos, nasceu no Irão e foi uma guerra a mais de três mil quilómetros de distância que lhe deu o estatuto com a palavra de que não gosta. Esta quinta-feira, a mais de outros tantos quilómetros, foi a última de quatro jovens a levantar-se da cadeira, a aproximar-se do microfone e a falar - em português - ao Papa e às cerca de 6500 pessoas que ocuparam o pátio da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa.