Dia 3 da Jornada: estas são as restrições ao trânsito para esta quinta-feira

Condicionamento ao trânsito em Lisboa











⇒ A Praça Marquês do Pombal estará a partir do início de quinta-feira “sujeita ao isolamento total da sua circulação”, enquanto diversas artérias “cuja circulação se faça em direção à Praça Marquês do Pombal” sofrerão “fortes condicionamentos de trânsito”. ⇒ De igual modo, a Avenida Liberdade estará totalmente cortada existindo condicionamentos de trânsito em diversas ruas e avenidas cuja circulação se faça em direção a esta artéria, tal como a Alameda Cardeal Cerejeira e nas vias em direção a esta. ⇒ Também a partir das 0 horas, a rua Castilho estará cortada, existindo fortes condicionamentos de trânsito nas artérias em direção a esta rua, enquanto a Avenida António Augusto Aguiar estará cortada a partir do entroncamento com a rua Marquês da Fronteira e a Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Praça Duque do Saldanha – Marquês de Pombal. ⇒ A partir das 7h de quinta-feira, a Avenida da República estará cortada “no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha (impedimento de acesso ao túnel) e cortada nas “vias centrais, bem como dos seus atravessamentos”, existindo cortes de trânsito em diversas artérias cuja circulação se faça em direção a esta avenida. ⇒ A Avenida Duque de Loulé está a partir das 7h cortada, assim como artérias em direção a esta avenida, situação semelhante para a Praça do Comércio. ⇒ Já na Praça Duque do Saldanha haverá impedimento de acesso a partir das 7h às vias centrais da Avenida da República bem como de acesso à Avenida Fontes Pereira de Melo.

Condicionamento ao trânsito em Cascais



⇒ Cortes de trânsito irão ocorrer na Avenida da República (entre a rotunda Comendador Joaquim Baraona e a rotunda João Paulo II), na Avenida Vasco da Gama (entre a Avenida da República e a Avenida Emídio Navarro), na Rua Conde Ferreira, Rua Latino Coelho, Rua do Gama, Rua dos Navegantes, Largo da Assunção, Rua da Vitória, Rua Gomes Freire, Rua Marques Leal Pancada, Rua Sacadura Cabral e Rua Gago Coutinho. ⇒ Cortes na Rua Júlio Pereira de Melo, Rua José Ignácio Roquette, Rua Freitas Reis, Rua Luís Xavier Palmeirim, Avenida Dom Carlos I, Passeio Dom Luís I e Alameda dos Combatentes da Grande Guerra. ⇒ As entradas e saídas da Marina são efetuadas pela Av. Rei Humberto II de Itália, com circulação alternada, explicou ainda a PSP. ⇒ Entre as 10h e 12h30 de quinta-feira o corte de trânsito afetará a Avenida 25 de Abril, somente no sentido descendente desde a Avenida Eng.º Adelino Amaro da Costa até à Rotunda Francisco Sá Carneiro, e a Avenida Marginal, nos dois sentidos desde os Jardins do Casino até Cascais, entre outras artérias. ⇒ Proibições de estacionamento no centro da vila, a partir das 20:00 de hoje e até às 13:00 de quinta-feira.



O ACOLHIMENTO DO PAPA É na quinta-feira que se dá o primeiro grande encontro entre o Papa e os milhares de peregrinos que visitam Portugal. Às 17h45, o Parque Eduardo VII, batizado Colina do Encontro, recebe a cerimónia de acolhimento ao responsável máximo da Igreja. Não será ainda o maior encontro no Parque (são esperados entre 400 mil a meio milhão de peregrinos), mas servirá para medir, e se necessário aumentar, as restrições à circulação. Entre elas, destaque para o fecho de quatro estações de metro, a deslocalização do terminal da Carris do Marquês de Pombal (que, aliás, vai estar encerrado durante toda a semana) e que obrigará a deslocar várias linhas para um terminal provisório, e a cria­ção de uma “zona vermelha”, onde é apenas permitida a circulação a pé (à exceção de moradores e veículos autorizados). Essa zona ocupa todo o corredor que vai do Marquês de Pombal até ao Terreiro do Paço. À volta, a “zona amarela” estará também condicionada (quem trabalha deve levar uma declaração da entidade patronal), o que inclui as freguesias de Santa Maria Maior, Santo António e Avenidas Novas, chegando, junto ao rio, ao Cais do Sodré e a Santa Apolónia. Andar de bicicleta também não será permitido nestas zonas. Durante a manhã, o Papa Francisco tem previsto um discurso na Universidade Católica Portuguesa (9h), seguindo depois para Cascais (10h40), que terá durante esta manhã vários condicionamentos de trânsito no centro da vila e junto às zonas de praia. No centro histórico, o Papa visita o Scholas Occurrentes, um programa educativo iniciado em 2001 em Bue­nos Aires pelo então arcebispo da capital argentina: Jorge Bergoglio, hoje Papa Francisco.

LOCAIS DO EVENTO EM LISBOA



LOCAIS DO EVENTO EM CASCAIS



O percurso previsto para a passagem do Papa Francisco é a rotunda Condes Barcelona (Estoril), Avenida Dom Nuno Álvares Pereira (Estoril), Avenida Fausto Figueiredo (Estoril), Avenida Marginal (Hotel Continental), Praça Francisco Sá Carneiro, Alameda Combatentes da Grande Guerra (Jardim Visconde da Luz), Passeio Dom Luís I (Baía de Cascais), Avenida Dom Carlos I (Cidadela), Avenida da República e Avenida Vasco da Gama.