“Cada um fala a sua língua, mas entendemo-nos todos porque é a linguagem do amor”: o dia em que os países desfilaram pelo parque

“ Cada um fala a sua língua, cada um tem a sua bandeira e a sua cultura, mas entendemo-nos todos porque é a linguagem do amor ”, partilhou com o Expresso Emanuel Cumba, de 37 anos, oriundo de Angola. A diversidade de culturas foi também celebrada durante o evento desta quinta-feira, com as diferentes bandeiras a descerem o parque antes das palavras do Papa e a manterem-se erguidas durante as quase duas horas de duração.

Bandeiras hasteadas, às costas das pessoas, em grande dimensão ou portáteis - qualquer que seja o tamanho, as bandeiras já são uma das marcas desta Jornada Mundial da Juventude e das diferentes nacionalidades representadas (todas à exceção das Maldivas). Contudo, a variedade de línguas não parece dificultar a vida aos peregrinos que sobem o parque Eduardo VII, esta quinta-feira, para assistirem ao primeiro discurso do Papa Francisco, na cerimónia de acolhimento – que até aqui só tinha marcado presença em cerimónias fechadas ao público ou com lotação bastante reduzida.

Do outro lado do oceano, a leveza em relação às exigências da JMJ é a mesma. “Os transportes estão a correr bem, mesmo com muita gente. Normalmente se há erros, são da nossa parte. Só temos de ser pacientes”, disse Elisabeth Northway, de 19 anos, natural do Novo México, nos Estados Unidos da América. Pela primeira vez fora de solo americano, a jovem elogia a “beleza” de Portugal e a “hospitalidade” dos locais. “Adorava voltar a Portugal. As pessoas locais são muito queridas e generosas. Quero agradecer a toda a gente que nos está a receber”. Quando a JMJ terminar, o grupo de Elisabeth Northway vai partir para Roma para “conhecer as igrejas”.

Dentro da delegação de “quase 700 pessoas”, Emanuel Cumba está a ficar numa paróquia em Alfornelos. Para chegar aos eventos principais da JMJ têm recorrido ao metro. No entanto, perante as várias estações fechadas, acabam por completar vários trajetos a pé. “Hoje saí no Campo Pequeno e vim a pé [até ao Parque Eduardo VII]. Quase não foi preciso Google Maps porque todo o mundo descia para o mesmo sítio. Viemos todos ao encontro do Papa ”, explica com um sorriso.

À semelhança de Elisabeth, há vários jovens para os quais a JMJ serviu de oportunidade para saírem do local onde nasceram. É o exemplo de António Freitas, de 24 anos, que saiu pela primeira vez do arquipélago da Madeira e para quem a experiência tem sido “mágica”. “É a primeira vez que saio da ilha. Mas, para os outros jovens, a JMJ também é a primeira aventura a esta escala”, partilhou. Este grupo de 23 madeirenses – no total, deslocaram-se 400 peregrinos a partir da Madeira –, está a ficar em Sesimbra. “Ao início foi complicado para saber quais todos [os transportes] certos, mas a partir de hoje sentimos mais leveza porque estamos mais bem preparados. Os nossos jovens estão muito melhor do que nos primeiros dias de adaptação”. A “alegria” que sentem por estar em Lisboa compensa o “esforço” das últimas semanas. “ Todas as lágrimas, o suor, o excesso de cansaço, tudo valeu a pena por este momento ”. A minutos de ouvir o Papa Francisco ao vivo pela primeira vez, o estado de espírito é outro: “estamos complemente entusiasmados, felizes e ansiosos”.

Ainda assim, nem as dificuldades sonoras retiraram o entusiasmo e a emoção a quem estava presente. “ Não se ouviu quase nada, mas já foi bom ouvir a sua bonita voz. Passou uma mensagem que nos fez sentir incluídos ”, disse uma das peregrinas espanholas visivelmente emocionada, junto a uma das laterais do parque. A alguns metros, com uma bandeira de Portugal nas mãos, uma peregrina revelou que “não ouviu muito” das palavras de Francisco, mas que ainda assim “gostou muito” da experiência. “ É sempre positivo ouvir o Papa ”, resumiu.

O discurso do Papa Francisco durante a cerimónia de acolhimento era um dos momentos mais esperados para os milhares de peregrinos que ocuparam todo o Parque Eduardo VII até à Avenida da Liberdade. Contudo, a acústica do espaço verde não ajudou. Mesmo nos locais mais próximos do palco e dos ecrãs gigantes, o som da voz do Sumo Pontífice chegava num volume baixo e com algumas interferências.

Dança em 21 nacionalidades e muita música portuguesa – de Mariza a Tiago Bettencourt

A cerimónia de acolhimento era um dos momentos mais esperados pelos peregrinos pelo seu ambiente de festa e animação. Depois de mais de três horas de espera para quem quis lugares de melhor visibilidade, o espetáculo arrancou com uma coreografia protagonizada pelos membros do Ensemble23, um grupo de 50 peregrinos de 21 nacionalidades que se candidataram para atuar durante a JMJ – nas Jornadas anteriores este grupo era formado por jovens do país que recebia o evento, este ano a organização optou por um elenco internacional. Este momento musical contou, também, com uma atuação do coro e orquestra da JMJ, compostos por 210 cantores e 100 músicos de todas as dioceses de Portugal, dirigidos pela maestrina Joana Carneiro, que interpretaram uma rapsódia de hinos das Jornadas anteriores.

Entre gritos, aplausos e algumas lágrimas, a tão esperada entrada do Papa Francisco no palco foi acompanhada pela música “Joyful, joyful” na voz da portuguesa Mimi Froes, acompanhada pelo coro e orquestra. A música portuguesa não ficou por aqui. O “desfile de bandeiras” foi acompanhado por uma atuação de Héber Marques, cristão evangélico, que compôs a música “Um Dia de Sol” para este momento da JMJ. Em jeito de festival – e com o Papa Francisco a assistir a alguns metros –, subiram ainda ao palco Mariza, com o tema “Foi Deus”, seguido de Buba Espinho e o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento que deram a conhecer aos peregrinos o cante alentejano. Por fim, Tiago Bettencourt fez-se acompanhar de bombos do município do Fundão para interpretar o tema “Viagem”.