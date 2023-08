JMJ, quarta-feira: estas são as estradas que vão estar cortadas em Lisboa, Oeiras e Cascais, para a Jornada da Juventude

A Polícia de Segurança Pública (PSP) avançou informação detalhada sobre os principais cortes ao trânsito em Lisboa entre as 7h da manhã desta terça-feira até à 1h de quinta-feira, que são os seguintes:

⇒ A Avenida da Índia está sob isolamento total da circulação das vias centrais, e com cortes de trânsito nas artérias cuja circulação se faça em sua direção;



⇒ Na Avenida de Brasília, haverá isolamento à circulação de carros entre o restaurante Vela Latina e o Padrão dos Descobrimentos;

⇒ A Rua da Junqueira estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas artérias cuja circulação se faça em sua direção;

⇒ A zona de Belém estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, existindo cortes de trânsito nas artérias cuja circulação se faça em sua direção;.

Também em Oeiras, entre as 16h e as 00h, estarão cortadas as seguintes artérias:

⇒ Avenida Marginal (EN 6), em ambos os sentidos desde o nó com a Nacional 6-3 (Alto da Boa Viagem) até à Av. da Índia, com desvio, nessa avenida, para a Rua Damião de Góis;

⇒ Avenida Pierre Coubertin, junto ao Parque Técnico / Praça da Maratona do Jamor e na intersecção com a Estrada da Costa;

⇒ IC 17 CRIL, sentido norte-sul, desde a saída para Miraflores.

Em Cascais, entre as 9h e as 00h, as limitações são as seguintes:

⇒ Condicionamento da circulação e eventual corte de trânsito, entre a Rotunda João Paulo II (Rotunda do Centro Cultural de Cascais) e a Rotunda da Av. Valbom.