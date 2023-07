JMJ: peregrinos de todo o mundo partilham experiências e trocam bandeiras em Fátima

Na véspera da Jornada Mundial da Juventude, milhares de peregrinos de todo o mundo passaram pelo Santuário de Fátima a caminho de Lisboa.

Fátima é uma cidade em Portugal, destino internacional do turismo religioso. No arranque da semana da Jornada mundial da Juventude, Fátima foi, esta segunda-feira, um ponto de passagem de jovens rumo a Lisboa.

Peregrinos chegados diretamente da China, dos EUA, da Polónia, da Alemanha e de tantos outros países passaram pelo santuário e conjugaram o verbo amar em várias línguas, em coletivo e em nome do pai, do filho e do espírito santo.

Peregrinos partilham vivências

Muitos trocaram bandeiras e ideias com pessoas oriundas de outras nações. Alguns dos peregrinos admitem mesmo terem sentido uma grande comoção com o facto de estarem presentes em Fátima milhares de jovens de todos os continentes, em união.

Esta será a oportunidade para muitos verem o Papa pela primeira vez, em Lisboa, ou então no Santuário de Fátima, já no sábado, onde o Papa Francisco estará duas horas com doentes e reclusos, na Capelinha das Aparições.