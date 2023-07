“As pessoas com problemas são postas de lado”: jovens doentes e reclusos vão sentir o “privilégio” de estar com o Papa

NurPhoto

No dia 5 de agosto, pela manhã, o Papa Francisco estará em Fátima. Na Capelinha das Aparições estará acompanhado por 200 a 220 jovens doentes e reclusos e os seus acompanhantes. O Expresso esteve à conversa com dois reclusos e dois doentes. Todos se mostram felizes por serem escolhidos, quando tantas vezes a sociedade lhes fecha as portas