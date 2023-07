TIAGO MIRANDA

Milhares de peregrinos oriundos dos quatro cantos do globo chegaram a Lisboa por via aérea esta segunda-feira de manhã. Esperava-se o caos na Portela mas apesar da confusão causada pelo número elevado de passageiros, a aeroporto ficou um degrau abaixo do pior dos cenários. E nem era sequer visível um grande dispositivo de segurança