Indústria portuguesa faz seis cadeiras para o Papa estrear em cinco dias

Quando chegar a Portugal, a 2 de agosto, para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa Francisco terá seis cadeiras made in Paredes especialmente feitas para si, para estrear até dia 6. Quatro foram feitas na Fenabel, a maior fábrica portuguesa de cadeiras, na freguesia de Rebordosa. Duas saíram da Laskasas, a maior empresa do sector no concelho de Paredes, onde foram construídas mais 16 peças de mobiliário litúrgico para a JMJ.