“Vai ser normal sair e ver um evento”: JMJ com mais de 500 espetáculos

A par dos eventos centrais com o Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) tem uma programação cultural que quer “dar palco” ao talento dos peregrinos. Trata-se do Festival da Juventude que inclui mais de 500 eventos espalhados pelos concelhos de Lisboa, Loures e Cascais. Esta sexta-feira, foi divulgado o programa detalhado que inclui 290 concertos, 80 eventos religiosos, 38 conferências, 27 sessões de cinema, 38 conferências, 17 exposições, sete peças de teatro e seis espectáculos de dança, todos de entrada livre para “qualquer pessoa”. O Terreiro do Paço, a Alameda D. Afonso Henriques, o largo do Martim Moniz, a Fundação Calouste Gulbenkian, o CBB ou o Castelo de São Jorge fazem parte dos mais de 100 locais que vão receber estes eventos. Para responder às preocupações de mobilidade durante as jornadas, de 1 a 6 de agosto, a organização optou por locais por onde “os jovens já naturalmente iam estar”, explicou Claúdia Lourenço, coordenadora do Festival da Juventude.