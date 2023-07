Quartel do Carmo abre as portas aos peregrinos das JMJ para lhes contar (quase) tudo sobre o 25 de Abril

Cinquenta e três anos depois de o Papa Paulo VI ter recebido, em Roma, os líderes dos movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas, causando uma dor de cabeça à ditadura do Estado Novo, a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril associa-se à Jornada Mundial da Juventude e desafia os participantes a conhecerem a história do 25 de Abril de 1974. Se Paulo VI foi o primeiro Papa a visitar Portugal em oito séculos, tendo estado em Fátima como “peregrino para implorar o inestimável bem da paz”, quando o regime de Salazar mantinha a guerra colonial e reprimia todos quantos contestavam esta política, a Comissão dos 50 anos aproveita o momento único em que Lisboa acolhe milhares de jovens peregrinos para abrir as portas do Quartel do Carmo com visitas guiadas e desvendar a importância da vigília na Capela do Rato, no final de 1972, contra a guerra em África.

Fundação Mário Soares

A iniciativa inclui visitas guiadas ao Quartel do Carmo e à exposição documental “A Paz é possível. A Vigília da Capela do Rato e a contestação à Guerra Colonial”, que volta a ser exibida depois de ter sido apresentada, no início deste ano, na Igreja de São Domingos. Essa igreja foi palco de uma vigília contra a Guerra Colonial que precedeu a da Capela do Rato, mais conhecida de todos. A vigília na Igreja de São Domingos decorreu na noite de 31 de dezembro de 1968 para 1 janeiro de 1969 e contou com a participação de membros do grupo dos Católicos Progressistas, como Nuno Teotónio Pereira, Luís Moita ou Catalina Pestana. A Cantata da Paz de Sophia de Mello Breyner, que viria a ser cantada por Francisco Fanhais, foi escrita para esta noite.

Pode ser feita AQUI, a inscrição prévia (obrigatória) para participar nas visitas guiadas ao Quartel do Carmo, Museu da GNR e à exposição documental “A Paz é Possível”.

