À espera do Papa, alojamento local soma 75% de ocupação e hotelaria ainda está abaixo dos 89% previstos

A duas semanas do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e quando há 245.275 peregrinos inscritos e com alojamento da organização confirmado, a associação de Alojamento Local (AL) dá conta de uma taxa de ocupação de 75% e a AHP - Associação da Hotelaria de Portugal aponta para uma taxa de ocupação ainda aquém dos 89% previstos em junho.

Os preços do AL e da hotelaria são considerados “normais” para a época e destinam-se sobretudo aos acompanhantes dos peregrinos, indicam as associações do setor, que fazem questão de salientar que um acontecimento como a JMJ não traz mais turistas, mas substitui os turistas tradicionais pelos visitantes que se deslocam ao encontro.