JMJ: a ministra comprometeu-se com o reforço de 11% dos transportes, o que implica rever férias de motoristas e manter horários de inverno

O Governo anunciou esta semana um reforço de 11% nos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e o pedido já chegou às quatro empresas que asseguram o serviço de autocarros da Carris Metropolitana, que ainda estão a analisar a proposta. Segundo as empresas, o reforço pressupõe que, no limite, os autocarros estejam a funcionar durante o evento com mais oferta, como se fosse período escolar de inverno, em vez de estarem reduzidos ao horário de verão.

“A Transportes Metropolitanos de Lisboa fez abordagens diferentes para as quatro empresas, mas o pedido não está fechado. Está ainda a ser discutido”, afirma ao Expresso Luís Cabaço Martins, presidente da ANTROP (Associação Nacional de Transportes de Passageiros). “No essencial, é um reforço de carreiras como se fosse horário escolar de inverno, com um pedido de alterações mais alargadas na Rodoviária de Lisboa, por fazer ligações diretas com locais como o Parque Tejo, e só de reforço das carreiras de ligação a Lisboa no caso da Viação Alvorada, que abrange Amadora, Oeiras, Sintra e Cascais.” Para garantir esse reforço será necessário ter ao serviço motoristas que normalmente estariam de férias, mas o presidente da ANTROP admite que algumas empresas “já tinham essa situação acautelada”. Questionada pelo Expresso sobre os detalhes deste reforço, a Transportes Metropolitanos de Lisboa remeteu resposta para a organização da JMJ.