Oeiras pede empréstimo de €1,5 milhões para pagar JMJ, “Everything is New” recebe €680 mil por ajuste direto

A Câmara de Oeiras aprovou um empréstimo de 1,5 milhões de euros, a ser pago em cinco anos, para financiar os eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que vão acontecer no concelho. Segundo a proposta aprovada esta semana, a que o Expresso teve acesso, uma parte desse valor serve para pagar obras de reabilitação de pavilhões onde os peregrinos vão dormir e outra para aquisição de serviços, como segurança, proteção civil ou decoração e merchandising da JMJ. Do bolo total, destaca-se uma fatia de mais de meio milhão, em concreto €684.500 mil, para a “Everything is New”, promotora do NOS Alive, que ficou com a empreitada por ajuste direto.