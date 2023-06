Nem tapar nem retirar: obras já começaram, mas Câmara de Lisboa garante que peça central de Cutileiro fica onde está durante a JMJ

É uma polémica com pelo menos seis meses, que começou quando, em janeiro, os custos dos altares-palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) começaram a ser conhecidos. E que voltou esta semana, a propósito do contrato público assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Monumenta, empresa de reabilitação e conservação de património para as obras de recuperação no Monumento de Evocação do 25 de Abril no Parque Eduardo VII, centro de Lisboa, da autoria de João Cutileiro,

O contrato, que vai custar perto de 100 mil euros aos cofres municipais levantou mais uma discussão pública: as obras vão implicar tapar ou a retirar a parte fálica, para que esta não seja visível durante a visita do Papa? A CML garante que nem uma coisa nem outra.