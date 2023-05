Papa chega a Lisboa a 2 de agosto, fica cinco dias em Portugal e vai a Fátima

Foi um anúncio feito a três vozes: o Papa Francisco chega a Portugal no dia 2 de agosto para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e confirma-se que vai a Fátima. Como se trata de uma visita de um chefe de Estado, o anúncio foi feito pela Presidência da República.

“Sua Santidade o Papa Francisco visitará Portugal, entre 2 e 6 de agosto, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude 2023, que se realiza em Lisboa, estando prevista a sua deslocação ao Santuário de Fátima”, anuncia nota de Belém. “O Presidente da República assinala o caráter singular da realização da Jornada Mundial da Juventude no nosso País, sublinhando a importância da visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco, momento único e indelével na nossa vida coletiva”, acrescenta a nota de Marcelo, que receberá pela segunda vez o Papa em Portugal.

Depois da nota de Belém, um comunicado do cardeal Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. “O sonho de realizarmos uma Jornada Mundial da Juventude em Portugal está prestes a cumprir-se. Para trás ficam muitos encontros, muitos desejos e interrogações, muito trabalho feito ao longo de anos. A formalização da data de chegada a Portugal do Papa Francisco, no próximo dia 2 de agosto, e da sua partida no dia 6 de agosto, são a confirmação da vontade expressa de que, o sucessor de Pedro se quer encontrar, mais uma vez, com os jovens do mundo inteiro. De que os quer escutar, ver e com eles rezar. Com todos”, escreve o bispo de Lisboa.

O cardeal Manuel Clemente diz que “é sempre um mistério esta presença de Jesus que nos continua a desafiar à coragem de gestos concretos de afirmação da Fé, uma Fé que desconhece todas as fronteiras” e partilha a sua “alegria” por esta JJM.

“Expresso a minha gratidão a todas as autoridades do nosso País que nos acompanham e ajudam a tornar possível esta Jornada. Agradeço igualmente a todos os parceiros e benfeitores da JMJ Lisboa 2023 que generosamente nos ajudam nas mais diversas dificuldades e carências que vamos encontrando”, lê-se ainda no comunicado.

Depois, a própria organização da JMJ. “A Fundação JMJ Lisboa 2023 recebeu com muita alegria a notícia da oficialização, pela Santa Sé, da visita do Papa Francisco a Portugal”, escreve a organização liderada pelo bispo Américo Aguiar.