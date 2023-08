PJ investiga se fogo de Odemira teve origem negligente ou dolosa

A Polícia Judiciária (PJ) suspeita que o incêndio rural de Odemira, no distrito de Beja, tenha começado num parque de merendas, estando a investigar se teve origem em comportamentos negligentes ou dolosos, revelou hoje fonte policial.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o fogo terá começado num parque de merendas perto da povoação de São Miguel e que as investigações em curso visam esclarecer se o fogo resultou de comportamentos negligentes ou dolosos.

Segundo a fonte da PJ, a investigação está a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Portimão desta polícia.

Uma equipa de investigadores está no terreno a ouvir testemunhas e a recolher elementos sobre o fogo, tal como aconteceu no domingo, adiantou.

“Tudo será analisado”

Também esta quarta-feira, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve admitiu a hipótese de ter havido situações que não correram bem no combate ao incêndio, mas assegurou que tudo será analisado com o fogo extinto.

Ao ser questionado pela agência Lusa sobre um turismo rural que ardeu em São Teotónio, no concelho de Odemira, distrito de Beja, e cuja proprietária diz ter pedido socorro sem que ninguém tenha aparecido, Vitor Vaz Pinto disse não ter ainda elementos para saber se isso corresponde ao que se efetivamente se passou no terreno, mas garantiu que essa análise irá ser feita.

"Foi-me dada a conhecer essa notícia. Trata-se de uma notícia, não sei em pormenor o que se passou, mas compreenderão que, numa área de interesse como esta, que tinha um perímetro de 50 quilómetros, haverá situações que possam ter corrido menos bem. Havemos de aferir o que se passou e depois vamos ver ou não a veracidade dessas declarações", respondeu o comandante na conferência de imprensa em que deu o fogo como dominado.

Vitor Vaz Pinto sublinhou que o incêndio afetou uma área estimada de 8.400 hectares e que as autoridades irão ter especial atenção à zona sul do perímetro durante a tarde, concentrando-se em atacar qualquer reativação que possa ocorrer.

O fogo deflagrou na tarde de sábado na freguesia de São Teotónio e entrou em resolução hoje às 10h15.

O incêndio chegou a atingir também os concelhos algarvios de Aljezur e Monchique (distrito de Faro).

Na conferência de imprensa, os presidentes dos municípios explicaram que as chamas destruíram pelo menos duas casas e uma unidade de turismo rural, além de vários anexos, sendo ainda necessário averiguar mais em pormenor os estragos.