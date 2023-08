Incêndio em Odemira está "dominado", mas são esperadas “muitas reativações” durante a tarde

O incêndio rural que deflagrou no sábado em Odemira, Beja, foi dado como dominado às 10h15, avançou, em conferência de imprensa, o comandante regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto.

“Não há muita chama ativa e a que existe é dentro do terreno já queimado. Estamos em condições de declarar o incêndio como dominado. Temos alguns pontos que merecem alguma atenção. Vamos ter muitas reativações durante o dia”, disse, acrescentando que “o vento mudou de quadrante”.

De acordo com o site da ANEPC , mantêm-se no local 1.078 operacionais, apoiados por 359 veículos e 10 meios aéreos. Devido à possibilidade de reativações, os meios serão retirados de forma gradual do teatro de operações.

No mais recente balanço, feito esta quarta-feira, a Proteção Civil diz que o fogo estendeu-se por 8.400 hectares, um pouco menos do que o número que tinha sido avançado na noite de terça-feira, 10 mil hectares.

Este incêndio, que até agora era aquele que mais preocupava as autoridades, obrigou a GNR a retirar provisoriamente 1459 pessoas de zonas atingidas pelas chamas. Além disso, foram retirados 124 animais. O fogo fez 42 feridos, nove dos quais receberam assistência hospitalar.

A Estrada Municipal 501 ainda se mantém com alguns cortes, assim como o Caminho Municipal 1186.