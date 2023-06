Mário Nogueira: “A prática do ministro equivale ao médico que faz o diagnóstico e se recusa a tratar o doente, deixando-o definhar”

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) chamou hoje irresponsáveis a “todos os governantes” e aconselhou o ministro da Educação a “pensar bem se tem condições” para continuar no cargo.

A falar durante a manifestação que esta manhã juntou milhares de professores na Avenida dos Aliados, no Porto, segundo informou a PSP no local, Mário Nogueira apelidou os “atuais governantes” de prepotentes e arrogantes por causa da atual maioria absoluta, mas avisou que os professores são uma “maioria bem maior”.

Mário Nogueira apontou o dedo ao atual ministro da Educação, João Costa, mas não só: “Estou a chamar irresponsável a todos os governantes, não só ao ministro, infelizmente, senão era mais fácil. Estou a chamar a todos os governantes porque não estão a olhar para aquilo que está a acontecer nas escolas”, disse.

Para o dirigente sindical, “uma coisa é certa, a prepotência e a arrogância dos atuais governantes assenta muito na sua maioria absoluta”.

“Mas eles devem pensar que os professores são uma maioria bem maior do que a maioria deste Governo”, avisou.

O líder da Fenprof acusou ainda o Governo de estar a “deixar definhar e morrer” a escola pública tal com um médico “que passa a receita e se recusa a tratar o doente” e anunciou que os professores vão marcar presença nas comemorações do 10 de Junho no Peso da Régua.

A greve de hoje, convocada por uma plataforma de nove organizações de professores, levou, segundo aquele sindicalista, a que “centenas de escolas” não estivessem a realizar as provas de aferição e a “escolas fechadas, dos jardins-de-infância a grandes secundárias”, sem adiantar números concretos.

“Quem é irresponsável a ponto de não olhar para o que está a acontecer nas escolas e achar que não resolver estes problemas, de carreira, instabilidade, quem acha que não os resolvendo está bem, é quem acha que a escola pública pode no futuro vir a viver sem professares qualificados e isso não é possível”, afirmou o sindicalista.

O sindicalista exigiu respostas às reivindicações dos professores e avisou que o Governo está a “arranjar uma guerra sem sentido nenhum” ao “não ligar aquilo que se está a passar” nas escolas.