Educação: coordenadores responsáveis por exames e provas nacionais põem lugar à disposição, Ministério está “à procura de soluções"

A informação foi avançada pelo Diário de Notícias e confirmada ao Expresso pelo presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel Pereira: os coordenadores dos agrupamentos de exames do Norte, Centro e Lisboa colocaram o lugar à disposição e manifestaram a sua intenção de deixar de exercer as funções para os quais foram nomeados e que passam por assegurar a correta realização nas escolas das provas nacionais – como as de aferição, que decorrerm por estes dias.