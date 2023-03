Quase um quarto dos estudantes da Academia do Porto já pensou abandonar estudos por motivos financeiros

Quase um quarto (24%) dos estudantes da Academia do Porto já pensou desistir da universidade por motivos financeiros, mostra um inquérito divulgado esta sexta-feira, Dia Nacional do Estudante, pela Federação Académica do Porto (FAP). O inquérito, com o título “Os Custos da Inflação no Ensino Superior”, contou com um total de 1277 participantes.

“Esta percentagem é preocupante, uma vez que revela a existência de um conjunto de estudantes que não se encontra apoiado pelo sistema de ação social direta, mas que está a sentir dificuldades financeiras ao ponto de ponderar desistir de estudar”, afirma a FAP em comunicado.

Mais de metade (55%) dos inquiridos que pensam ou já pensaram abandonar o Ensino Superior são estudantes deslocados. Destes, pelo menos 50% estão a suportar, em média, mais de quinhentos euros por mês em despesas, desde alojamento e propinas a transportes e alimentação.

Para fazer face à inflação, muitos estudantes universitários admitem ter reduzido a frequência com que vão às compras, bem como os gastos no supermercado. Por outro lado, alguns compram produtos mais baratos, ainda que com menos qualidade nutricional, e também menos material escolar. Mais de metade prepara ainda as refeições em casa para depois comer na faculdade.