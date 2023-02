“Uma não-resposta é uma resposta e a ausência de resposta roça a falta de respeito”: STOP pede ação ao ministério antes de ronda negocial

A poucas horas de mais uma ronda negocial com o Ministério da Educação, André Pestana garante que se mantém “otimista” sobre qual pode ser o resultado do encontro desta quinta-feira entre Governo e sindicatos de professores e pessoal não docente. O coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (SToP) considera que as últimas reuniões foram “simulacros de negociações” e que o Executivo “tem de ter bom senso” e, “finalmente, apresentar propostas”.

