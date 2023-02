Exames nacionais: nove respostas para perceber o que muda, quando e porquê

Menos exames e com menos peso no ensino secundário, mas mais determinantes para o acesso ao superior. Foi esta a solução encontrada pelos dois ministérios que tutelam estas áreas para conciliar dois objetivos: valorizar mais a avaliação contínua feita nas escolas pelos próprios professores, diminuindo a importância destas provas na conclusão da escolaridade obrigatória, e manter a avaliação externa como elemento regulador do sistema, em particular para efeitos do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

