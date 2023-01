“Estamos dentro de um túnel cada vez mais longo e não se vê a luz ao fundo”, avisam representantes dos diretores escolares

A partir de quarta-feira, dia 1 de fevereiro, as escolas vão ter de garantir os serviços de portaria, refeições, vigilância e segurança nos recreios e assegurar que são dados os apoios a alunos com necessidades especiais e menores em risco. Foi esta a decisão tomada no final da semana passada pelo Tribunal Arbitral constituído para dirimir o diferendo entre Ministério e o STOP quanto à necessidade de convocar ou não serviços mínimos para a greve de professores e pessoal não docente que o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação tem em curso, por tempo indeterminado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler