Mais de metade da população deita-se e acorda a usar o telemóvel

Mais de metade dos mil portugueses que responderam a um estudo, realizado pela Deloitte em 21 países, confessa que utiliza o telemóvel assim que acorda e metade assume adiar a hora do sono porque fica a olhar para o ecrã.

Ainda assim, apesar do hábito consciente, uma grande percentagem reconhece que gostaria de diminuir o tempo que perde com o telemóvel.

“O tempo passado nos ecrãs acaba por ser um sintoma de uma problemática subjacente. Esta problemática na verdade pode ser muito diversa. Existem alguns estudos que indicam alguma relação com traços de personalidade, com determinadas patologias codificadas de saúde mental”, explica a psicóloga Ludmila Carapinha, sublinhando que “devemos estar atentos, no entanto não são critérios ainda de dependência”.

Além do tempo dispensado aos ecrãs, 72% dos portugueses ouvidos no estudo adiantou que usa o computador, tablet ou telemóvel para jogar.

O estudo analisou os comportamentos de mais de 30 mil consumidores, entre os quais mil portugueses.

Os dados deixam um alerta quanto à necessidade de equilibrar o uso dos dispositivos móveis, mas realça também que são cada vez mais os que, preocupados com a sua saúde, os usam para contar passos, medir a frequência cardíaca e planear atividades físicas.