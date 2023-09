Quem é Rodrigo da Costa? O português que manda no Espaço

S

e perguntarmos a uma criança o que quer ser quando for grande, é muito provável que uma das respostas mais comuns seja: “astronauta”. Mas, curiosamente, não seria isso que ouviríamos da boca do português que veio a tornar-se líder do Programa Espacial da União Europeia. Desde pequeno que Rodrigo da Costa, natural de Chaves, desenvolveu uma paixão mais pragmática. “Adoro máquinas. Satélites, lançadores, aviões, comboios, carros… Nunca tive a ambição de ser astronauta.” Só mais tarde, durante o curso de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, acabou por apontar ao Espaço. “Há qualquer coisa nesta área que tem um fascínio muito especial.”