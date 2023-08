De 2.300 a 10 mil: quantos passos deve dar por dia? O que diz a ciência em três pontos

Então quantos passos deve dar?

“Embora os 10.000 passos por dia sejam amplamente promovidos como tendo benefícios para a saúde, existem poucas provas que apoiem esta recomendação”, refere a meta-análise “Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts”, publicada no “Lancet Public Health”, em 2022.

A quantidade ideal de passos diários pode variar consoante diversos fatores, como é o caso da idade. O estudo acima citado, por exemplo, conclui que pessoas com menos de 60 anos devem dar entre 8.000 e 10.000 passos por dia, se quiserem reduzir o risco de mortalidade. No entanto, no caso de se tratar de pessoas com mais de 60 anos, esse número varia entre 6.000 e 8.000.

Ainda assim, um estudo mais recente (2023) dá conta de outros valores. O estudo “The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis”, publicado no “European Journal of Preventive Cardiology”, considera que os benefícios para a saúde começam nos 2.300 passos, reduzindo assim o risco de morte por doença cardiovascular. No entanto, por exemplo, se andar 4.000 passos diariamente consegue reduzir o risco de morte seja qual for a causa.

Mas as conclusões não ficam por aqui. Nos grupos mais velhos (mais de 60 anos), o número de passos associado à maior redução da mortalidade situa-se entre os 6.000 e os 10.000. Se olharmos para a população com menos de 60 anos, esse valor varia entre os 7.000 e os 13.000.

Se a ciência não chega a um consenso sobre o número de passos diários, o que acontece se der passos a mais? Quanto a isso, o estudo de 2022 parece ser claro: ”Não se verificou que os volumes elevados de passos estivessem associados a um maior risco de mortalidade”.

E em relação à intensidade? Ainda não há conclusões. De acordo com o estudo, a associação entre a intensidade dos passos e a redução da mortalidade apresentou resultados “inconsistentes”.

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) não fala no número de passos, mas sim no tempo de exercício recomendado por idade. Por exemplo, um adulto saudável entre os 18 e os 64 anos deve praticar, semanalmente, 150-300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou pelo menos 75-150 minutos de atividade física aeróbica de elevada intensidade.