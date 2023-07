União Astronómica Internacional dá nome de português a asteroide

O nome de Pedro Machado foi escolhido, mas o próprio Pedro Machado, que tem vindo a desenvolver vários estudos sobre as atmosferas de Marte, Vénus e exoplanetas, confessa que nunca trabalhou com este asteroide. De resto, não é obrigatório que haja uma relação no passado entre o corpo celeste escolhido e a pessoa homenageada.

A União Astronómica Internacional (IAU) atribuiu o nome do astrónomo português Pedro Machado ao asteroide 32599. De ora em diante, o asteroide passa a ser conhecido como 32599 Pedromachado, em homenagem ao investigador do Instituto de Astrofísica (IA) e professor da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa.

As candidaturas para nomes de asteroides abundam, mas estão longe de serem garantidas, pois têm de passar pela seleção do Grupo de Trabalho para a Nomenclatura de Pequenos Corpos da IAU.

O anúncio do novo batismo do curioso asteroide surgiu na Conferência de Asteroides, Cometas e Meteoros, que decorreu em Flagstaff, no Arizona, nos Estados Unidos, informa o Instituto de Astrofísica.

Originalmente, o asteroide era conhecido como 2001 QL160, incluindo a referência ao ano em que foi descoberto. Depois de se conhecer a trajetória da órbita que perfaz em torno do Sol passou a ser conhecido como 32599. E agora assume terceira denominação com 32599 Pedromachado.

Pedro Machado torna-se assim o terceiro português homenageado com atribuição do nome a asteroides. Nuno Peixinho investigador do IA e Universidade de Coimbra e Pedro Lacerda, do Instituto Pedro Nunes e IA, têm hoje os nomes nos asteroides 40210 Peixinho e 10694 Lacerda, respetivamente.

“Não sou o primeiro português a dar o nome a um asteroide; mas sou o primeiro açoriano!”, conclui o investigador.