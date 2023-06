Restos de dinossauro “sem precedentes” foram descobertos na Patagónia chilena

Há 72 milhões de anos, um dinossauro herbívoro habitava as planícies fluviais da Patagónia, no sul do Chile. Os paleontólogos chamaram a este dinossauro com bico de pato “Gonkoken nanoi” e, conforme descreveram num estudo publicado na sexta-feira, este animal pesava até uma tonelada e atingia até quatro metros de comprimento.

“No início, pensámos que era do mesmo grupo de outros hadrossauros sul-americanos, mas à medida que o estudo avançou percebemos que era algo sem precedentes”, afirmou um dos autores do estudo, Jhonathan Alarcon, citado pela Reuters. “O Gonkoken nanoi não é um dinossauro avançado com bico de pato, mas sim uma linhagem de transição mais antiga”, disse Alexander Vargas, outro autor do estudo.

A descoberta já remonta a 2013, altura em que os paleontólogos descobriram ossadas numa encosta perto do parque nacional Torres del Paine, na Patagónia chilena. Foram retirados mais de 100 fragmentos de ossos, numa investigação que durou mais de uma década a ser concluída. O estudo publicado esta sexta-feira na revista Science Advances foi apresentado em Santiago, capital do Chile.