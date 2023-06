“Um grande salto para a astrobiologia”: gigantesca coluna de vapor de água foi observada em lua de Saturno que pode ter vida

Quando se fala da possibilidade de vida noutros corpos do Sistema Solar, Encélado é sempre um dos principais candidatos, uma vez que a comunidade científica acredita que, por baixo da crosta gelada, existe um oceano global de água, provavelmente salgada. Agora, graças ao telescópio espacial James Webb, um grupo de investigadores conseguiu detetar nesta lua de Saturno uma gigantesca pluma de vapor de água, expelida por géiseres no polo sul e com um tamanho verdadeiramente astronómico – quase 10 mil quilómetros de extensão. As conclusões e os dados observacionais foram publicados na revista “Nature Astronomy”.