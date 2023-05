Há mais planetas habitáveis na Via Láctea? O Webb descobriu vapor de água num cometa na Cintura de Asteroides e isso relança a questão

Uma equipa de astrónomos conseguiu detetar com o telescópio espacial James Webb a existência de vapor de água no 238 P/Read, matrícula científica pela qual é conhecido este cometa da Cintura de Asteroides, localizada entre Marte e Júpiter. É a primeira vez que é confirmada a existência de gás num cometa deste tipo, bastante raro, uma vez que estas bolas de gelo empoeiradas – fósseis do Sistema Solar primitivo – passam a maior parte do tempo congeladas e inativas em regiões transneptunianas, na Cintura de Kuiper ou na Nuvem de Oort. O estudo, com os resultados e as conclusões observacionais, foi publicado na revista ‘Nature’.