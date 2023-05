Mais de 100 jovens cientistas internacionais discutem o futuro das algas no Algarve

O Young Algaeneers Symposium conta com apresentações de especialistas, sessões de 'networking' e partilha de experiências de presidentes executivos de empresas portuguesas do setor, como a A4F, a Algaplus e a Sparos.

Mais de 100 jovens, cientistas e profissionais, reúnem-se na Universidade do Algarve (UAlg), em Faro, para discutir os últimos avanços nas mais diversas áreas do setor das algas. O evento tem início terça-feira e vai durar três dias.

Os participantes irão ainda apresentar 'posters' científicos com os mais recentes trabalhos no setor e organizar-se em grupos de trabalho para debater as diferentes aplicações desta tecnologia.

O evento inclui visitas à empresa portuguesa Necton, em Olhão, especializada na produção de microalgas, ao Centro de Ciências Marinhas da Universidade do Algarve e ao GreenCoLab, uma plataforma colaborativa com sede na UAlg.

Segundo a nota, o encontro será aberto ao público na quinta-feira, dia em que, para além da apresentação dos resultados dos grupos de trabalho, também será eleito o melhor 'poster' científico apresentado durante o seminário.

A iniciativa em edições anteriores, já passou por Wageningen (Países Baixos), Montpellier (França), Oban (Reino Unido) e Malta.