Fez-se luz: descobertas “impressões digitais” das primeiras estrelas do universo

Há 13,5 mil milhões de anos acendeu-se a luz no universo primordial. As primeiras estrelas, as mais próximas do início de tudo, conhecidas como as de população III, surgiram 300 milhões de anos após o Big Bang. As “impressões digitais” deixadas pela explosão dessas estrelas primitivas, muito diferentes das atuais, foram agora descobertas por uma equipa de investigadores.

Dados obtidos pelo Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul (ESO) e instalado no Chile, permitiram aos astrónomos detetar nuvens de gás distantes, cuja composição química corresponde à que se espera das primeiras explosões estelares.