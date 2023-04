Manifestação contra a precariedade na Ciência: bolseiros pedem substituição das bolsas por contratos de trabalho

ABIC

Por não terem direito a subsídio de refeição, de férias ou de desemprego, os bolseiros de investigação voltam a manifestar-se esta quinta-feira, no Porto, pedindo a revogação do estatuto do bolseiro. A curto prazo, a ABIC pede uma atualização de 7,8% dos valores das bolsas

