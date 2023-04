NASA de regresso à Lua: missão integra, pela primeira vez, uma mulher e um astronauta negro

Uma mulher e três homens: Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen. É assim que vai ser composta, de acordo com a informação revelada pela agência espacial NASA esta segunda-feira, a equipa de quatro astronautas da missão Ártemis II — o primeiro teste tripulado do programa através no qual as potências espaciais ocidentais querem levar humanos à Lua e a Marte.

O objetivo da missão é testar todos os sistemas que permitem aos astronautas viver na cápsula Orion. Os membros da tripulação, no espaço de dez dias, viajarão para a Lua, darão a volta e regressarão à Terra.