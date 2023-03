Conselho Europeu de Investigação atribui 11,5 milhões a quatro projetos portugueses para as ciências da vida

“Se conseguir alcançar os objetivos é apenas mais um passo que se dá na ciência. Uma investigação não acaba com um único projeto. É um pouco como o cálculo do Pi, que está sempre a evoluir ao longo do tempo”, descreve Henrique Veiga Fernandes, cientista da Fundação Chamaplimaud.

Os quatro projetos vão ser desenvolvidos durante cinco anos por grupos liderados por Mariana Pinho, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de Lisboa (ITQB); Maria Mota, diretora-executiva do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (IMM); Henrique Veiga Fernandes, da Fundação Champalimaud; e Isabel Gordo, do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC).

Além das bolsas, estes quatro laboratórios de investigação selecionados pelo ERC têm em comum o facto de operarem na área metropolitana de Lisboa. Não há ainda notícia de que outras entidades científicas nacionais tenham sido contempladas por esta vaga de bolsas do ERC para as ciências da vida.

O Conselho Europeu de Investigação (ERC) anunciou esta quinta-feira uma nova fornada de financiamento para projetos de investigação na área das ciências da vida. Segundo as quatro entidades de investigação selecionadas, foi fixado um novo recorde na soma dos valores atribuídos a projetos portugueses através deste braço de apoio à ciência da UE. No total, foram anunciadas quatro bolsas avaliadas num total de 11,5 milhões de euros.

Atualmente conta com 49 anos de idade. Iniciou o percurso académico no curso de Física do Instituto Superior Técnico (IST). Com o apoio da Gulbenkian tirou o doutoramento de biologia evolutiva na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Em 2002, regressou para Portugal para entrar nos quadros do IGC.

Os ensaios vão ser levados a cabo com ratinhos saudáveis, ratinhos geneticamente alterados que sofrem de doenças inflamatórias do intestino e ratinhos obesos. “A nossa expectativa é conseguir ver a partir das bactérias se o ratinho (hospedeiro) está saudável, gordo ou doente”, refere a cientista do IGC.

Com estas análises rotineiras, os investigadores do IGC ficam em condições de saber se todas “as espécies de bactérias mudam da mesma maneira ao longo do tempo” ou “se interpretam todas da mesma forma o processo de envelhecimento do ratinho hospedeiro”.

Os cinco anos são também o tempo necessário para um ratinho de laboratório passar de jovem a idoso – e são o tempo necessário para apurar como evoluem as interações das bactérias que compõem a microbiota dos intestinos destes roedores. Os resultados podem ser auspiciosos no que toca à saúde, mas implicam um daqueles trabalhos que alguém tem de fazer – e que consiste na análise de fezes.

Quantas meias horas têm cinco anos? A questão pode revelar-se providencial para o trabalho que a equipa liderada por Isabel Gordo vai desenvolver nos próximos anos. “Em média, as bactérias dividem-se (replicam-se) a cada meia hora que passa. Logo, em cinco anos conseguimos observar milhares de gerações de bactérias. E podemos observar a evolução dessas espécies em tempo real”, acrescenta a líder do Grupo de Biologia Evolutiva do IGC.

A chegada ao ITQB representa, de algum modo, um regresso à casa de partida. Foi na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa que Mariana Pinho se formou em química aplicada, por ser a única forma de se estudar biologia molecular no final do século passado. Depois foi para os EUA para um doutoramento na Universidade Rockefeller, e começou “a trabalhar com os antibióticos”. Também foi em inglês que chegou à Universidade de Oxford, em Inglaterra, para fazer o pós doutoramento – desta vez, já centrado em biologia celular bacteriana.

Essa informação, que pode ser usada para identificar alvos a “atacar” pelos antibióticos, deverá ser obtida a partir do estudo do cromossoma e das paredes das bactérias. O estudo da Staphylococcus aureus também poderá ser aplicado mais tarde a outras bactérias. “Há muitos processos ancestrais que estão presentes em várias espécies de bactérias”, refere Mariana Pinho.

Durante os cinco anos de bolsa, os cientistas do ITQB vão tentar saber quais os processos usados pela ameaçadora bactéria para se multiplicar (ou dividir-se). Com este processo de observação, os investigadores contam detetar momentos e mecanismos que poderão ser usados como vulnerabilidades que podem ser usadas para aumentar a eficácia de antibióticos.

Se as células em causa forem bactérias nefastas, a multiplicação pode assumir contornos menos animadores. E se for uma bactéria Staphylococcus aureus, que figura na lista dos organismos mais resistentes a antibiuóicos, cria-se um cenário que pode tornar-se fatal – mas não é isso que impede a equipa de investigadores do ITQB de observar mais de perto os micro-organismos com um micrómetro de diâmetro (1 micrómetro é um milésimo de um milímetro).

O que para a maioria das pessoas é uma multiplicação tende a ser apresentado como uma divisão por cientistas da área da biologia celular, como Mariana Pinho. E há uma razão plausível para isso: as células dividem-se no processo de reprodução. Resultado: há uma divisão, mas há também um aumento de população.

Maria Mota, IMM

Bolsa ERC: 2,5 milhões de euros

O parasita plasmodium já tem má fama suficiente por matar uma criança a cada minuto que passa, mas também poderia ser comparado a um mutante com grande capacidade de dissimulação. Começa por ser veiculado por mosquitos e mal se apanha no sangue instala-se no fígado e multiplica-se a uma taxa elevada durante uma semana sem grandes sintomas. Até que a doença ocorre, sem grande margem para dúvida. Que doença? Malária.

Maria Mota, investigadora e diretora executiva do IMM, com currículo no tema, tem agora um novo desafio pela frente: “A nossa equipa não vai desenvolver um fármaco para a malária, mas tem o objetivo de conhecer bem a variabilidade do plasmodium e ajudar a desenhar estratégias racionais que poderão ajudar a vencê-lo”, explica. “Este trabalho também poderá ajudar a perceber porque é que há estratégias de prevenção da malária que falham”, acrescenta.

Com 10 micrómetros de comprimento e um micrómetro de largura, o Plasmodium distingue-se pela introdução de “erros” no ADN à medida que replica. O que alarga as probabilidades de variação dos espécimes vindouros, tendo em conta que já estão identificadas cinco espécies, e milhares de estirpes identificadas. O ADN de uma célula está diretamente ligado à proteínas produzidas por uma célula. “E por isso a variabilidade do ADN vai refletir-se não só na composição do parasita, mas também das proteínas que produz”, explica Maria Mota. Com o conhecimento dos mecanismos de alteração do ADN, a equipa liderada por Maria Mota acredita ficar em condições de apurar os estratagemas que levam o plasmodium a escapar às defesas internas dos humanos, através da produção de proteínas que eventualmente o sistema imunitário deixa de reconhecer. “É como se de súbito alguém mudasse de casaco ou de fisionomia e deixasse de ser reconhecido”, diz em jeito de metáfora.

Com 51 anos, iniciou o percurso académico com licenciatura e mestrado na Universidade do Porto, para depois rumar à Universidade de Londres e doutorar-se em parasitologia. Em 2002 ingressou no IGC e em 2005 muda-se para IMM, onde passa a liderar um grupo de investigação. “Sempre gostei de observar a vida ao microscópio”, diz sobre a vocação.