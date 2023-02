Júpiter destronou Saturno e é agora o planeta com mais luas – são já 92

Saturno é o senhor dos anéis e era também o planeta do Sistema Solar com mais satélites naturais identificados, com 83 luas contra as 80 conhecidas de Júpiter. Só que novas observações, divulgadas pelo Minor Planet Center, demonstram que Júpiter destronou Saturno nesta competição entre gigantes gasosos.

O maior e mais massivo planeta do Sistema Solar conta agora com 92 luas, após terem sido determinadas as órbitas de 12 novos satélites naturais.

As novas luas de Júpiter foram observadas, entre setembro de 2021 e agosto de 2022, pelo astrónomo Scott Sheppard e pela sua equipa de investigação, utilizando para isso o Telescópio Subaru, no Havai, e a Dark Energy Camera, localizada no Chile. E a descoberta aconteceu por acaso.

“Temos pesquisado por novas luas na órbita da Júpiter por acaso, enquanto a nossa equipa principal procura planetas na região mais externa do Sistema Solar, além de Plutão”, refere Sheppard, citado pela CNN.

Ainda nenhum dos 12 novos satélites naturais de Júpiter recebeu nome, mas o Minor Planet Center deverá atribuir, provisoriamente, um número a cada um dos pequenos corpos nos próximos meses.

“A União Astronómica Internacional permite a nomeação de qualquer lua com mais de 2,4 quilómetros. Metade das novas descobertas são maiores do que isso, então receberão nomes”, explica Scott Sheppard.

É provável que, no futuro, esta contabilidade lunática ainda tenha de ser revista novamente, uma vez que, dada a enorme força gravitacional dos dois gigantes gasosos, tanto Júpiter como Saturno são capazes de capturar pequenos corpos para a sua órbita, aumentando ainda mais o número de luas.