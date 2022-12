Plano de Drenagem de Lisboa demorou quase 20 anos a arrancar, mas agora Moedas tem "chave na mão" para evitar inundações

De cada vez que as ruas ficam inundadas, Helena Roseta volta àquele novembro de 1983, quando era presidente da Câmara de Cascais. “Não durmo desde que começou a chover, fiquei com um trauma.” Numa madrugada de sexta para sábado, a vila acordou submersa, “numa angústia horrível” e com um total de 10 mortos entre Cascais, Lisboa e Loures. “Nos dias seguintes, não vale a pena protestar com o que não se fez: é apoiar a Proteção Civil no socorro e na limpeza e apoiar socialmente quem ficou pendurado.”

Helena Roseta foi também vereadora da Câmara de Lisboa entre 2007 e 2013, teve os pelouros da Habitação e do Desenvolvimento Social e assistiu por isso a parte do longo processo de avanços e recuos do Plano Geral de Drenagem (PGDL).