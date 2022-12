Como vai ser o inverno em termos de clima? "Poderá ser bem diferente dos outros anos"

O climatologista Mário Marques prevê que a partir das 9h00 até às 12h/13h podem ocorrer aguaceiros por vezes fortes com precipitações na ordem dos 4/5 litros por hora, sobretudo na região litoral oeste. Com o avançar do dia, a situação melhora. Para quinta-feira, estão previstos aguaceiros mais dispersos e muito menos intensos.

"A situação de hoje é afetada por uma depressão cujo centro está a noroeste, está a perder força, mas consigo traz as linhas de instabilidade associadas. Estes aguaceiros podem, localmente, gerar um ou outro fenómeno ligado a vento extremo, com rajadas fortes", explica.

"O inverno poderá ser bem diferente dos outros anos, mais chuvoso" .

A curto e a médio prazo "não há muito que possamos fazer" no que respeita à prevenção de cheias e evitar danos.

"Lisboa não pode atuar sozinha, tem de ser de uma forma concertada com todos os municípios em seu redor, visto que a bacia hidrográfica que desagua em Lisboa e Oeiras".