Inundação deixou centenas de clientes sem luz em Benfica, mas E-Redes fala em "impacto limitado" na região de Lisboa

As inundações na região de Lisboa têm tido algum impacto na rede de distribuição de eletricidade e provocaram avarias, mas com “impacto limitado nos clientes”, indica a E-Redes, concessionária da rede de distribuição em Portugal Continental.

“Nas zonas de Lisboa têm-se registado algumas inundações nos concelhos de Lisboa, Cascais e Sintra que têm afetado pontos de transformação de distribuição e cabos subterrâneos, mas com impacto limitado nos clientes dada a redundância de rede de distribuição de média tensão e baixa tensão (recurso a alimentações alternativas)”, aponta a E-Redes num esclarecimento enviado ao Expresso sobre o impacto do mau tempo e das cheias.

Apesar disso, a empresa confirma que, devido a uma inundação, houve uma avaria num posto de transformação na área de Benfica, em Lisboa, que desde a noite de segunda-feira deixou, até à manhã desta terça-feira, “algumas centenas de clientes” sem eletricidade.

“No resto do país tivemos problemas ontem nas zonas do Minho e Trás do Montes devido ao vento e à chuva. A esmagadora maioria das avarias foi resolvida até ao final do dia, tendo ficado algumas por resolver hoje de manhã, mas com um impacto muito limitado (na ordem das centenas de clientes)”, acrescenta a E-Redes.