Residentes, emigrantes, regressados, municípios, idosos: a população portuguesa em cinco grandes números

Portugal tem agora 10,3 milhões de pessoas, menos do que em 2011 e acentuou-se o desequilíbrio na distribuição dos habitantes no território, mostram os resultados definitivos dos Censos 2021, divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

10.343.066 habitantes

A 19 de abril de 2021 era este o número de pessoas que residiam em Portugal, o que representa um decréscimo de 2,1% face a 2011. É apenas a segunda descida da população registada desde 1864, ano em que foi realizado o primeiro Censos. A população apenas cresceu na região do Algarve (3,5%) e na Área Metropolitana de Lisboa (1,7%). As mulheres continuam em maioria (52%).

20% da população em apenas sete municípios

A deslocação da população para o litoral do país e a concentração junto da capital foram reforçadas na última década. Cerca de 20% da população concentra-se em sete municípios, que representam apenas 1,1% do território.

Uma em cada quatro pessoas são idosos

A percentagem da população com 65 ou mais anos representa agora 23,4% do total, o que significa que uma em cada quatro pessoas são idosas. Com mais de 80 anos, são 7% da população. Pelo contrário, a percentagem de jovens com menos de 14 anos é de 12,9%. Nos últimos dez anos, houve um decréscimo da população em todos os grupos etários até aos 39 anos, com particular incidência no escalão entre os 30 e os 39 anos.

5,2% são estrangeiros

Em Portugal, vivem 542.314 pessoas de nacionalidade estrangeira, representando 5,2% do total da população. Em 2011, eram 3,7%. Os brasileiros estão em clara maioria, com praticamente 200 mil residentes. Seguem-se angolanos (31.500), cabo-verdianos e britânicos.

1,6 milhões de portugueses já residiram fora do país

França, Angola, Suíça, Brasil, Moçambique e Alemanha foram os países de onde regressaram a maioria dos 1,6 milhões de portugueses que, em algum momento da sua vida, já viveram fora de Portugal e voltaram. As regiões do Norte, Centro e Madeira são aquelas onde os portugueses que já residiram no estrangeiro estão mais concentrados.