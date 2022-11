Estrangeiros em Portugal: descem os africanos, sobem os asiáticos, domina o Brasil

Em dez anos, o perfil migratório português mudou. Os dados definitivos do Censos 2011 não só atestam que os residentes estrangeiros aumentaram 40% - são já mais de 542 mil, 5,2% do total da população - como revelam que se diversificaram as origens de quem imigra para o país. Os brasileiros continuam à frente, destacadíssimos, passando de 109 mil para quase 200 mil, mas a grande novidade chega do Nepal, Índia e Bangladexe. Em 2011, juntos, os nacionais destes países não chegavam a 5 mil pessoas. Hoje são mais de 36 mil.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler