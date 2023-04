Relatório sobre abusos na Igreja recebido com choque, mas sem surpresa

As conclusões do relatório da comissão independente para os abusos na Igreja são chocantes para a maioria dos portugueses. Numa das perguntas de “sim” ou “não” da sondagem ICS-ISCTE, 77% disseram-se chocados com o que ficaram a saber. O que não é exatamente o mesmo que ficar surpreendido.

A ideia de choque, que se repete, aliás, entre os vários subgrupos analisados, está mais relacionada com a dimensão, os números e a violência física e psicológica que a revelação dos casos provoca nos inquiridos. Porém, o facto de os mesmos inquiridos não se mostrarem surpreendidos sugere que a Igreja Católica atravessa, de facto, uma crise de credibilidade. Em resumo, o que a comissão independente mostrou ao país são casos chocantes que não surpreendem.