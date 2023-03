Abusos sexuais: doze dioceses já falaram e há, para já, dez padres afastados

Os anúncios das dioceses da Igreja católica têm sido anunciado a conta-gotas, desde que receberam na última sexta-feira a lista da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica com o nome de cerca de cem padres sob suspeita de pedofilia. No total das 21 dioceses, 12 já comunicaram os seus procedimentos, tendo anunciado globalmente a suspensão de dez sacerdotes. Na referida lista há ainda dezenas de casos de padres que já morreram ou que já não se encontram no ativo nessas dioceses.