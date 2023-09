“Qualquer indemnização que receba vai para o IPO, não quero qualquer dinheiro desse senhor”, disse o advogado João Medeiros sobre Rui Pinto

O advogado João Medeiros considera que não há dinheiro que compense o que passou, sendo uma das vítimas do agora condenado Rui Pinto que violou a correspondência de João Medeiros mais outras duas vítimas.

À saída do tribunal, e após se saber que Rui Pinto foi condenado a quatro anos de pena suspensa pelos crimes que cometeu enquanto "hacker" informático, João Medeiros, advogado e vítima desses crimes, pronuncia-se em relação à sentença.

"Acho que as pessoas têm de responder pelos seus atos e foi o que se passou em tribunal. A indemnização para o que passei, não há dinheiro que estivesse em causa, qualquer quantia que receber será a favor do IPO e não a meu favor, não quero qualquer dinheiro deste senhor, terei de falar calmamente com o meu advogado", esclareceu João Medeiros.

Quando lhe perguntado sobre as consequências deste crime na sua vida profissional e pessoal com a violação de correspondência, João Medeiros compara a uma invasão à caixa de correio de um jornalista.

"O senhor é jornalista, imagine que pegavam na sua caixa de correio e pegavam em todas as suas fontes, a partir daí o senhor pense quais seriam as consequências para a sua vida profissional", respondeu.

João Medeiros é vítima de Rui Pinto quando estava na sociedade da PLMJ, um dos sistemas informáticos atacados por Rui Pinto.

Esta vítima terá de receber, de acordo com o tribunal, uma indemnização de cerca de 15 mil euros. Rui Pinto terá de pagar, ao todo, mais de 20 mil euros em indemnizações às três vitimas desta violação de correspondência.