A PSP obrigou o motorista TVDE a abrir a bagageira e lá dentro estava outro condutor: imigrantes dormem nos carros para pagar dívida à máfia

Quando John saiu para fora do terminal do aeroporto de Lisboa tinha à sua espera o carro que tinha requisitado através da aplicação do telemóvel. O turista vinha carregado com dois tróleis e pediu ao motorista para abrir o porta-bagagens. Um gesto repetido por outros tantos passageiros na zona das chegadas. Mas para seu espanto, o motorista recusou-se a abrir a bagageira sem dar qualquer justificação e tentou empurrar os tróleis no lugar dos passageiros. John exigiu que as malas fossem lá para trás e rapidamente os dois homens começaram a discutir e a empurrar-se mutuamente. A pequena altercação chamou a atenção dos agentes da PSP que se encontravam ali perto. Depois de separar os dois homens, obrigaram o motorista a abrir a bagageira. Com renitência, acabou por obedecer à ordem: no interior, dormia um colega de profissão.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.