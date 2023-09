Traficantes têm novo esquema: compram bananais para esconder a cocaína na fruta (e 10 toneladas podiam ter chegado a Lisboa)

A polícia espanhola apreendeu há uma semana quase dez toneladas de cocaína num contentor marítimo no porto de Algeciras, que tinha chegado do Equador e estava escondido em caixas de bananas. Trata-se de uma apreensão recorde no país vizinho que se seguiu a uma investigação sobre uma rede criminosa no Equador, que fornecia cocaína da América do Sul para a Europa. As autoridades descobriram que cerca de quinze contentores suspeitos iriam entrar na Europa com a mesma rota proveniente daquele país da América Latina.