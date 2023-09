Quatro sismos num só dia? Portugal já registou "mais até". Saiba o que diferencia os abalos de terça-feira

Terça-feira ficou marcada pelo registo de quatro sismos (sentidos por pessoas) em Portugal Continental. Em Albufeira, Olhão, Évora e Arouca, a terra tremeu de forma percetível para a população. Para lá das “coincidências”, a atividade sísmica aparentemente intensa não surpreende Fernando Carrilho, dirigente da divisão de geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "Na minha interpretação, é apenas uma coincidência temporal. Nós temos vários sismos por dia - conforme informação pública -, não sendo a esmagadora maioria deles percecionada pela população."

À pergunta, feita pelo Expresso, sobre se há outros dias em que ocorrem quatro sismos, o investigador responde: "Mais até", embora não sentidos. “O que aconteceu ontem a partir da meia-noite foi que alguns desses sismos foram ligeiramente maiores e mais próximos das zonas habitadas, daí terem sido sentidos pela população.” Fernando Carrilho destaca ainda que "os sismos ocorrem numa zona com densidade populacional elevada, sobretudo durante as férias de verão." Em causa estão as zonas de Albufeira, Olhão, Évora e Arouca.

Primeiro, à 01:49, o Algarve sentiu o abalo. O sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter e epicentro localizado 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro, "foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Albufeira". O segundo sismo seria registado às 11:17. O epicentro localizava-se a cerca de 50 quilómetros a sul de Olhão, no distrito de Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Faro, Loulé e Olhão. Évora sentiu o sismo com magnitude 2,6 na escala de Richter às 15:47, e Arouca registou um abalo com magnitude 2,5 na escala de Richter pelas 19:21.

São acontecimentos que não estarão interligados, nem mesmo os dois que foram assinalados na região algarvia. “À partida, não estabeleço qualquer ligação entre eles”, frisa o dirigente da divisão de geofísica do IPMA. "Ocorrem em zonas tectonicamente distintas, mesmo os do sul do Algarve. São mais próximos, é verdade, numa zona de confluência, mas não lhes atribuo uma relevância especial."

Aliás, as magnitudes “ligeiramente superiores” (como de 3,7 e 3,9, no Algarve) que foram descritas desta vez também não acrescem qualquer qualidade distinta ao acontecimento. De acordo com Fernando Carrilho, sismos com aquelas magnitudes são eventos que acontecem com alguma regularidade em Portugal. "Sismos com estas magnitudes também acontecem regularmente, mas mais afastados da costa, nomeadamente na zona a sudeste do Cabo de São Vicente, em que muitas vezes sismos com magnitude de 4 não são sentidos. Passam despercebidos, muitas vezes", detalha.

Apesar de a sucessão de sismos não ser propriamente extraordinária, isso "não significa" que não seja aconselhada alguma atenção, admite o perito. Mas sem alarmismos: "Devemos estar atentos ao que acontece, ao evento sísmico, e não devemos estar mais ou menos atentos por causa destas ocorrências. O nosso grau de atenção e preocupação deve manter-se."