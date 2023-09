Tempestade de granizo pinta Serra da Estrela de branco: “faz lembrar um final de tarde de inverno”

Segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citado pela ANEPC, é “expectável a partir da tarde de hoje, 2 de setembro, uma mudança gradual das condições meteorológicas, do Interior Este para o Litoral, com a ocorrência de precipitação, por vezes forte, acompanhada de granizo, trovoada e rajadas convectivas, em especial nos dias 2 e 3”.

A ANEPC acrescenta que podem ocorrer “episódios típicos das estações de transição, com a ocorrência das primeiras chuvas, são propícios à ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento”.

Alerta-se ainda para a possibilidade de “cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras".