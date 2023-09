Chega: André Ventura foi o primeiro a lançar as notícias falsas no Twitter, “Folha Nacional” está em incumprimento com a ERC

O Chega não entregou à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) informações a que estava obrigado sobre o seu jornal, o “Folha Nacional”. Em causa estão os dados financeiros do exercício de 2022, os nomes das pessoas que integram os órgãos sociais e a identificação do responsável editorial daquele meio de comunicação oficial do partido.

Segundo a ERC, apesar de o “Folha Nacional” estar inscrito na Plataforma da Transparência dos Media desde novembro de 2022, o partido não carregou até hoje essas informações obrigatórias no sistema disponibilizado aos órgãos de comunicação social.