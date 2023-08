Jornal 'A Bola' avança com rescisões que podem atingir 60 pessoas

Os novos donos do jornal ‘A Bola’ estão a avançar com um processo de rescisões que poderá afetar 60 trabalhadores, tendo chamado vários profissionais a reuniões nesse sentido, disse esta terça-feira à Lusa o presidente do Sindicato dos Jornalistas. Segundo adiantou Luís Simões, a gestão do Ringier Sports Media Group, que comprou a publicação recentemente, está a "chamar imensas pessoas e a apresentar propostas que os trabalhadores estão a considerar baixas".

De acordo com o dirigente sindical, que também trabalha na publicação que inclui ainda a televisão e o digital, em cima da mesa poderão estar cerca de 60 trabalhadores de um grupo que conta neste momento com perto de 150 pessoas. Luís Simões aconselha os visados pelas rescisões a procurar aconselhamento jurídico, apontando que há pessoas "com mais de 20 anos ou 40 anos de casa" a ser chamadas às reuniões. O dirigente sindical indicou ainda que há vários trabalhadores que já aceitaram as propostas e criticou a empresa por estar a tentar concretizar o processo com muita rapidez.

Contactado pela Lusa, o Ringier Sports Media Group disse que "está empenhado em preservar o legado de ‘A Bola’ enquanto garante o seu futuro", assegurando que "mudanças são inevitáveis para este propósito e para garantir que ‘A Bola’ mantém o seu estatuto de líder dos media desportivos". Sem confirmar as rescisões, o grupo diz que tem em curso "um processo de tomada de decisões e não é correto falar sobre o mesmo até o processo estar devidamente concluído".

A Ringier Sports Media Group (RSMG) anunciou em 17 de julho a conclusão da compra da Sociedade Vicra Desportiva, incluindo ‘A Bola’, e a revista ‘AutoFoco’ e nomeou Felipe Montesinos Gomes diretor-geral para implementar a estratégia para o digital.

Em comunicado, a RSMG anunciou o "marco importante" de ter concluído a "aquisição da Sociedade Vicra Desportiva SA, incluindo ‘A Bola’ (jornal, digital e televisão) e a revista ‘AutoFoco’, à Vicontrol SGPS S.A", salientando que "este passo assinala uma etapa fundamental para o crescimento" da Ringier, "que fortalece assim a sua posição para novas oportunidades na indústria de media de desporto".

A compra de ‘A Bola’ "está perfeitamente alinhada com a nossa visão a longo prazo e contribuirá para os planos de crescimento da RSMG", afirmou o presidente da Ringir Sports Media Group, Robin Lingg, citado em comunicado.

"Acreditamos firmemente que esta união irá acelerar o nosso progresso e criar uma empresa mais forte e mais competitiva" e "juntamente com a equipa local, esforçar-nos-emos para alcançar patamares ainda mais elevados e continuar a proporcionar um valor excecional aos nossos clientes", prosseguiu o responsável, referindo que "esta é uma oportunidade única para juntar duas grandes organizações com uma visão comum para o futuro" dos media de desporto.

"A aquisição de ‘A Bola’ garantirá a sua sustentabilidade a longo prazo" e a RSMG "assegurará a continuação do jornalismo de qualidade que ‘A Bola’ representa, adotando as medidas de reposicionamento necessárias para conduzir ‘A Bola’ a um futuro de sucesso", rematou.